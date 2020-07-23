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Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда
16:51 23.07.2020 |
Мировые расходы на кибербезопасность в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырастут на 5,6% - до 43,1 миллиарда долларов с 40,8 миллиарда долларов.
Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Canalys, опубликованном на ее веб-сайте.
В частности, расходы на интернет-безопасность и защиту электронной почты вырастут на 10,3%; научные исследования в сфере киберзащиты - на 10%; защиту конечных устройств - на 8,5%; защиту баз данных - на 8,5%.
Согласно более пессимистическому сценарию Canalys, расходы на киберзащиту в мире вырастут на 2,5% - до 41,9 миллиарда долларов.
В компании подчеркнули, что ключевым риском для стабильного роста расходов является негативное экономическое влияние пандемии коронавируса на финансовые возможности компаний инвестировать в свою кибербезопасность.
Как сообщал УНИАН, по мнению директора по информационным технологиям IT-компании ELEKS Юрия Гарасима, количество кибератак с момента введения в Украине карантина увеличилось незначительно, а их специфика осталась прежней.
Согласно исследованию Госспецсвязи, хакерские DDoS-атаки (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа) составили около 42% киберинцидентов в государственном секторе во втором квартале 2020 года.
Справка УНИАН. Canalys - международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследование рынка технологий. Штаб-квартира компании находится в США. Canalys имеет представительства в Великобритании, Китае, Индии, Сингапуре.
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