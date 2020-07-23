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Fiat Chrysler будет выпускать беспилотники
15:16 23.07.2020 |
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и компания Waymo, входящая в Alphabet Inc., заключили соглашение о совместной разработке легких коммерческих беспилотников. В рамках проекта автопилот Waymo Driver внедрят в фургоны Ram ProMaster.
Новая беспилотная технология Waymo Driver используют информацию, собранную сервисом Google Street View. В комплект входят камеры, лидар, установленный на крыше, радары в передней части машины и датчик, подключенный к одному из задних колёс, который определяет позицию автомобиля в пространстве. У FCA уже имеется опыт работы с системой: ещё в 2016 году автомобильный концерн договорился с Google об установке разработки Waymo на Chrysler Pacifica. В рамках соглашения автопилотом должны были оснастить 100 машин.
В рамках нового соглашения технологию примерит коммерческий Ram ProMaster. Беспилотные фургоны четвёртого уровня будут использоваться в том числе курьерской службой Waymo Via.
В начале 2019 года FCA заявила о сотрудничестве с компанией Aurora, которая также занимается разработкой беспилотных технологий. Однако позже договор был расторгнут. Waymo в свою очередь имеет совместные проекты с другими автопроизводителями, например, с Volvo, Nissan, Renault и Jaguar.
Ранее стало известно название для нового автомобильного альянса, которым в равных долях будут владеть FCA и PSA (Peugeot Citroen) - его назовут Stellantis (от латинского слова «stella» - «звезда»). По предварительным оценкам, Stellantis будет ежегодно выпускать около 8,7 миллиона автомобилей и станет четвёртым крупнейшим автопроизводителем после Volkswagen Group, Toyota и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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