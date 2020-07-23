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Microsoft добавила функцию «зрительного контакта» на основе ИИ в приложение Surface
14:39 23.07.2020 |
Состоялся релиз тестовой сборки Windows 10 Insider Preview Build 20175, которая стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft в раннем доступе. Помимо общих улучшений и исправлений в ней появилось несколько любопытных функций, таких как Eye Contact в приложении Surface, а также новые возможности для управления вкладками в браузере Edge.
Специализированное приложение для устройств семейства Surface, имеющее такое же название, не пользуется большой популярностью, поскольку предлагаемые им функции, во многом, доступны в других программах. Однако теперь оно может стать более востребованным, поскольку разработчики добавили в приложение функцию Eye Contact, с помощью которой можно настроить взгляд таким образом, что при проведении видеочатов собеседник будет думать, что вы смотрите непосредственно на него.
По словам Microsoft, новая функция опирается на «возможности искусственного интеллекта процессора Microsoft SQ1», чтобы регулировать взгляд пользователя при проведении видеозвонков. После активации этой функции автоматическая корректировка будет применяться во всех приложениях, которые используют фронтальную камеру, например, Skype, Zoom или Google Meet. Сейчас испытать новую функцию могут владельцы планшетов Surface Pro X, поскольку пока она не поддерживается в других моделях.
Что касается новых возможностей управления вкладками в браузере Edge, то речь идёт о функции быстрого доступа к вкладкам закреплённых на панели задач сайтов. После наведения курсора на иконку закреплённого на панели задач сайта появятся миниатюры всех открытых в Edge вкладок для этого ресурса, а пользователю для быстрого перехода лишь останется выбрать нужную.
Эти и другие нововведения, а также улучшения производительности Windows 10 доступны участникам инсайдерской программы Microsoft. Для широких масс они могут быть развёрнуты вместе с одним из будущих обновлений программной платформы.
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