Китай отправил на Марс свой первый зонд «Вопросы к небу»

Би-Би-си

Китай запустил зонд для исследования Марса. Основная цель миссии - найти возможные признаки жизни, а также выяснить, может ли "Красная планета" в перспективе стать пригодной для жизни людей.

Первый китайский автоматический зонд "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") запустили с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань.

Станция "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Как ожидается, космическая миссия совершит посадку на поверхности Марса в начале февраля 2021 года. Исследование красной планеты будет продолжаться около 90 дней.

Глава НАСА Джеймс Брайденстайн приветствовал успешный старт тяжелой китайской ракеты-носителя CZ-5 ("Чанчжэн-5"), которая должна вывести станцию на орбиту. "После сегодняшнего запуска Китай приближается к тому, чтобы войти в сообщество международных научных исследователей Марса", - говорится в его заявлении.

Аппарат назван в честь поэмы "Вопросы к небу" китайского лирического поэта Цюй Юаня, жившего в IV веке до н.э.

Согласно плану миссии, около трех месяцев "Тяньвэнь-1" пробудет на орбите Марса, фотографируя поверхность планеты и проводя замеры, и только после этого спустится на поверхность.

Как пояснил представитель марсианской программы Лю Тонцзе, для корректного совершения миссии необходимо, чтобы аппарат вовремя снизил скорость при приближении к Марсу.

"Вхождение [в атмосферу], сброс скорости и посадка - это очень сложный процесс. Мы надеемся, что мы успешно выполним этот маневр, и аппарат благополучно доберется до поверхности", - сказал он.

Космический зонд должен начать работу в районе так называемой равнины Утопия в северном полушарии Марса. С помощью марсохода планируется исследовать геологию этого района.

Внешне "Тяньвэнь-1" напоминает американские марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити", которые были доставлены на поверхность Марса в 2004 году. Его вес составляет около 240 кг, а энергия вырабатывается за счет солнечных батарей. Аппарат оборудован специальными мачтами с камерами для фотосъемки и навигации, а также инструментами для анализа проб грунта и поиска воды и льда.

"Тяньвэнь-1" - одна из трех миссий, которые направляются к Марсу в течение всего 11-ти дней. В понедельник ОАЭ запустили к красной планете свой спутник "Хоуп", а через неделю НАСА должна отправить туда свой марсоход "Персеверанс".

Почти половина миссий, отправленных к Марсу за всю историю космонавтики, потерпели неудачу. Первый китайский марсианский зонд "Инхо-1" был запущен вместе с российским зондом "Фобос-Грунт" 9 ноября 2011 года, однако 15 января 2012 года "Фобос-Грунт" сгорел в атмосфере вместе с китайским аппаратом.

Тем не менее, у Китая уже есть успешный опыт освоения лунной поверхности. В декабре 2013 года космический аппарат "Чанъэ-3" совершил первую в истории китайской космонавтики мягкую посадку на Луну, а в январе 2019 года китайская станция "Чанъэ-4" впервые в истории совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны.