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5000 мА•ч и 100 Вт — это новая «норма» для смартфонов
13:38 23.07.2020 |
Еще пару лет назад большинство смартфонов оснащались аккумуляторами емкостью 3000 мА•ч и 10-ваттной зарядкой. Но в последнее время средняя емкость аккумулятора заметно выросла, еще быстрее растет мощность и скорость зарядки.
Осведомленные китайские инсайдеры утверждают, что уже в первом квартале 2021 года аккумуляторы емкостью 5000 мА•ч и поддержка технологии быстрой зарядки 100 Вт и более станут совершенно новой нормой для многих смартфонов.
Еще в 2019 году компании Xiaomi и Vivo продемонстрировали свои технологии подобной скоростной зарядки, однако они пока не были реализованы в коммерческих смартфонов. Недавно быстрые зарядки мощностью 120-125 Вт представили сразу несколько компаний, включая Iqoo, Oppo и Realme.
Ожидается, что первые смартфоны с поддержкой столь быстрой зарядки появятся на рынке уже в августе-сентябре этого года. Для многих потенциальных покупателей подобная характеристика смартфона может стать одним из решающих факторов, поэтому ожидается, что такие смартфоны быстро заполонят рынок.
Пока что остается открытым вопрос, насколько быстро будет уменьшаться остаточная емкость аккумуляторов при использовании сверхскоростной зарядки и насколько безопасными будут подобные устройства.
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