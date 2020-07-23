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144 Гц, 1 мс, Snapdragon 865+, 16 ГБ и 6000 мА·ч. Представлен игровой монстр Asus ROG Phone 3
23:46 22.07.2020 |
Компания Asus представила сегодня смартфон ROG Phone 3, продолжающий игровую серию Republic of Gamers.
Asus ROG Phone 3 получил экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма разрешением 2340 x 1080 пикселей с частотой обновления изображения 144 Гц, временем отклика 1 мс. Как обещает производитель, задержка отклика сенсорного экрана на прикосновения составляет 25 мс. Также заявлена глубина цвета 10 бит и поддержка HDR10+.
ROG Phone 3 унаследовал у предшественников разъем для подзарядки на боковой панели и внушительную емкость аккумулятора - 6000 мА·ч. Система управления AirTrigger 3 получила обновленные программируемые ультразвуковые сенсоры и дополнилась датчиком движения. Обновленные сенсоры поддерживают два типа жестов: касание и скольжение. Каждый датчик способен эмулировать две кнопки.
Смартфон оснащается фронтальной камерой на 24 Мп, основной камерой с датчиками 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп, новой SoC Snapdragon 865+, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.1. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. За звук отвечают два фронтальных динамика. Установлена операционная система Android 10 с новым пользовательским интерфейсом ROG UI. Поддерживаются Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO), Bluetooth 5.1 и NFC. Размеры составляют 171 x 78 x 9,85 мм, а вес - 240 г.
У смартфона есть слегка упрощённая версия - ROG Phone 3 Strix Edition с SoC Snapdragon 865 и меньшим объёмом памяти. Геймерские смартфоны поступят в продажу в России в конце августа.
В Европе ROG Phone 3 станет доступен в конце июля по таким ценам:
* ROG Phone 3 Strix Edition (8/256 ГБ) - 799 евро
* ROG Phone 3 (12/512 ГБ) - 999 евро
* ROG Phone 3 (16/512 ГБ) - 1 099 евро
Для смартфона разработан ряд модульных аксессуаров, включая геймпад ROG Kunai 3, чехол ROG Lighting Armor с подсветкой, переходник ROG Clip для подключения консольных контроллеров, док-станции TwinView Dock 3 и Mobile Desktop Dock 3. Отдельно можно отметить внешний активный кулер AeroActive Cooler 3.
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