Селфи-камера сбоку и две батареи: представлен игрофон Lenovo Legion Phone Duel

Компания Lenovo сегодня, 22 июля, официально представила смартфон игрового уровня Legion Phone Duel, который за последнее время успел обрасти многочисленными слухами. Как и предполагалось, аппарат получил ряд любопытных конструктивных особенностей.





Дисплей, выполненный по технологии AMOLED, имеет размер 6,65 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD+ (2340 × 1080 точек). Частота обновления составляет 144 Гц, а частота отклика сенсорного слоя - 240 Гц.

Высокую вычислительную мощность обеспечивает новейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus с восемью ядрами и тактовой частотой до 3,1 ГГц. Поддерживается работа в сотовых сетях пятого поколения (5G).

Базовая версия Legion Phone Duel наделена 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5, а топовая модификация - 16 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 достигает 512 Гбайт.





За питание отвечают два аккумулятора на 2500 мА·ч: они расположены в верхней и нижней половинках корпуса. Таким образом, суммарная ёмкость батарей равна 5000 мА·ч. Для подзарядки служат два порта USB Type-C, один из которых находится снизу, а другой - сбоку. Система Turbo Power Charging мощностью 90 Вт позволяет восполнить запас энергии на 50 % за десять минут и на 100 % за 30 минут.

Ещё одна особенность новинки - уникальная селфи-камера. Выдвижной модуль с 20-мегапиксельным сенсором расположен в боковой части, а не сверху, как у других аппаратов с камерой-перископом.

Тыльная камера имеет двухкомпонентную конфигурацию. Это 64-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/1,89 и 16-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой (120 градусов).

Смартфон располагает фронтальными стереофоническими динамиками и высокоэффективной системой жидкостного охлаждения с медными тепловыми трубками. Реализована система обратной связи на основе вибраций. Устройство весит 239 г, а максимальная толщина корпуса составляет 9,9 мм.

Legion Phone Duel поступит в продажу на отдельных рынках уже в текущем месяце. Цену Lenovo объявит позднее.