Финансовые новости
- |
- 22.07.20
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Селфи-камера сбоку и две батареи: представлен игрофон Lenovo Legion Phone Duel
17:54 22.07.2020 |
Компания Lenovo сегодня, 22 июля, официально представила смартфон игрового уровня Legion Phone Duel, который за последнее время успел обрасти многочисленными слухами. Как и предполагалось, аппарат получил ряд любопытных конструктивных особенностей.
Дисплей, выполненный по технологии AMOLED, имеет размер 6,65 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD+ (2340 × 1080 точек). Частота обновления составляет 144 Гц, а частота отклика сенсорного слоя - 240 Гц.
Высокую вычислительную мощность обеспечивает новейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus с восемью ядрами и тактовой частотой до 3,1 ГГц. Поддерживается работа в сотовых сетях пятого поколения (5G).
Базовая версия Legion Phone Duel наделена 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5, а топовая модификация - 16 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 достигает 512 Гбайт.
За питание отвечают два аккумулятора на 2500 мА·ч: они расположены в верхней и нижней половинках корпуса. Таким образом, суммарная ёмкость батарей равна 5000 мА·ч. Для подзарядки служат два порта USB Type-C, один из которых находится снизу, а другой - сбоку. Система Turbo Power Charging мощностью 90 Вт позволяет восполнить запас энергии на 50 % за десять минут и на 100 % за 30 минут.
Ещё одна особенность новинки - уникальная селфи-камера. Выдвижной модуль с 20-мегапиксельным сенсором расположен в боковой части, а не сверху, как у других аппаратов с камерой-перископом.
Тыльная камера имеет двухкомпонентную конфигурацию. Это 64-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/1,89 и 16-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой (120 градусов).
Смартфон располагает фронтальными стереофоническими динамиками и высокоэффективной системой жидкостного охлаждения с медными тепловыми трубками. Реализована система обратной связи на основе вибраций. Устройство весит 239 г, а максимальная толщина корпуса составляет 9,9 мм.
Legion Phone Duel поступит в продажу на отдельных рынках уже в текущем месяце. Цену Lenovo объявит позднее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Совет НБУ назначил замглавы Нацбанка экс-замминистра финансов Гелетия
|Чурий 23 июля прекратит исполнение полномочий замглавы НБУ – Совет Нацбанка
|Виталий Портников: Нет, саммита в Берлине не будет
|Девальвация национальной валюты поможет экспортерам, но рядовых украинцев сделает беднее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Селфи-камера сбоку и две батареи: представлен игрофон Lenovo Legion Phone Duel
|Ученые создали первый в мире не режущийся материал
|Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter
|Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда
|Samsung Galaxy Note20 Ultra будет поддерживать более 90 игр для Xbox
|Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода
|Создатель Google Camera делает новое приложение камеры для всех смартфонов
Это интересно
|Маск впервые вошел в топ-5 самых богатых людей мира по версии Forbes
|Google окончательно скрестила почту с видеозвонками в Android
|Это рекорд: SpaceX сократила интервал между повторным использованием Falcon 9 до 51 дня
|LG Chem удалось стать лидером рынка тяговых аккумуляторов для электромобилей
|Bellingcat: топ-менеджер Wirecard скрывается в Беларуси
|Хит-парад самых популярных приложений в мире возглавил сервис видеозвонков Zoom
|Представлен первый полноэкранный сканер отпечатков пальцев для LCD