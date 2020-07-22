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Ученые создали первый в мире не режущийся материал
17:01 22.07.2020 |
Британские инженеры создали первый в мире не режущийся материал из керамических сфер, облаченных в алюминиевую конструкцию, - он может использоваться для изготовления легкой брони и велосипедных замков.
Об этом сообщает Daily Mail.
По словам разработчиков из Университета Дарема и Института Фраунгофера, новый материал притупляет любую шлифовальную машину или дрель, с которыми он контактирует. Его назвали Протеус в честь греческого бога моря, меняющего облик.
Идея создать такой материал возникла у ученых, когда они обратили внимание на структуру моллюсков - их раковины состоят из плиток, связанных биополимерным материалом. Это делает их крайне устойчивыми к переломам.
"Лезвие постепенно разрушается и, в конечном счете, становится неэффективным, поскольку сила и энергия диска или сверла поворачивается обратно на себя, и он ослабляется и разрушается собственной атакой", - пояснили разработчики свойства нового материала.
Доктор Стефан Шинишевский, доцент кафедры прикладной механики на инженерном факультете Даремского университета, уточнил, что вдохновил на разработку и грейпфрут.
"Мы были заинтригованы тем, как клеточная структура грейпфрута и черепичная структура раковин моллюсков могут предотвратить повреждение фруктов или существ внутри, несмотря на то, что они сделаны из относительно слабых органических строительных блоков", - сказал он.
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