Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter

Только вчера на платформе коллективного финансирования Kickstarter начался сбор средств на выпуск самого маленького в мире 4G-смартфона с операционной системой Android 10, который получил название Jelly 2.

Разработчики планировали за месяц собрать не менее 50 тыс. долларов, но всего через несколько часов сумма превысила 500 тыс. долларов и продолжает стремительно увеличиваться. Проект поддержали почти 3 тыс. человек.

Смартфон оснащен 3-дюймовым дисплеем разрешением экрана 480 x 384 пикселей, однокристальной системой MediaTek Helio P60, а также солидным набором памяти (6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти). Сзади располагается дактилоскопический датчик.





Смартфон получил 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную селфи-камеры. Из коробки он работает под управлением операционной системы Android 10, питание обеспечивает аккумулятор емкостью 2000 мА•ч.

На стадии коллективного финансирования цена составляет 159 долларов.