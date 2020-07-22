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Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter
15:49 22.07.2020 |
Только вчера на платформе коллективного финансирования Kickstarter начался сбор средств на выпуск самого маленького в мире 4G-смартфона с операционной системой Android 10, который получил название Jelly 2.
Разработчики планировали за месяц собрать не менее 50 тыс. долларов, но всего через несколько часов сумма превысила 500 тыс. долларов и продолжает стремительно увеличиваться. Проект поддержали почти 3 тыс. человек.
Смартфон оснащен 3-дюймовым дисплеем разрешением экрана 480 x 384 пикселей, однокристальной системой MediaTek Helio P60, а также солидным набором памяти (6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти). Сзади располагается дактилоскопический датчик.
Смартфон получил 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную селфи-камеры. Из коробки он работает под управлением операционной системы Android 10, питание обеспечивает аккумулятор емкостью 2000 мА•ч.
На стадии коллективного финансирования цена составляет 159 долларов.
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