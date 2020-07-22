Samsung Galaxy Note20 Ultra будет поддерживать более 90 игр для Xbox

Согласно информации, которая опубликована на сайте WinFuture.de, Samsung Galaxy Note20 Ultra станет первым смартфоном в мире, в котором будут реализованы специальные оптимизации для сервиса потоковой трансляции игр Project xCloud от Microsoft.

Сообщается, что на смартфоне Samsung Galaxy Note20 Ultra будут изначально доступны более 90 игр для Xbox через Xbox Game Pass. Пользователям только нужно будет подключить к будущему смартфону контроллер Xbox по каналу Bluetooth.

В рамках партнерства между двумя брендами Samsung также собирается предложить функцию автоматической синхронизации заметок через службу Microsoft OneNote. В прошлом смартфоны и планшеты Samsung первыми получили доступ к таким функциям, как поддержка RCS, кросс-платформенное копирование/вставка и поддержка переноса файлов с помощью перетаскивания мышью через приложение «Ваш телефон» в Windows 10. Кроме того, гоночная игра Microsoft Forza Street дебютировала и на смартфонах Galaxy.

В прошлом году Samsung уже дебютировала в PlayGalaxy Link функции, которые позволяют владельцам смартфонов Galaxy стримить игры с ПК по локальной сети. Однако южнокорейская фирма остановила сервис четыре месяца назад. Теперь, похоже, компания сосредоточена на потоковой передаче через облако.