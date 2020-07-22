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Google запустила сервис для продажи товаров через видеообзоры
14:08 21.07.2020 |
Технологическая компания Google запустила в тестовом режиме сервис Shoploop для онлайн-торговли товарами, которые рекламируются с помощью видеообзоров.
Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.
В частности, пользователь сможет приобрести товар, перейдя по прикрепленной к видеообзору ссылке на веб-сайт продавца.
Согласно сообщению, в сервис можно загружать видеообзоры длиной до 90 секунд.
В компании подчеркнули, что в Shoploop пока доступна только категория косметики, товаров для лица, ногтей и волос, но в будущем Google планирует расширить ассортимент сервиса.
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