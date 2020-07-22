Google окончательно скрестила почту с видеозвонками в Android

Компания Google начала распространять значительное изменение для пользователей фирменной почты на смартфонах Android. В приложении Gmail появилась вкладка видеоконфренций Google Meet.

В приложении Gmail присутствует две вкладки - Mail и Meet, соответственно для почты и видеозвонков. На вкладке Meet можно присоединиться к встрече, а также запустить новую.

Достаточно нажать кнопку «Начать встречу» во вкладке Meet, чтобы начать видеоконференцию, получить ссылку на встречу или добавить предстоящий звонок в Календарь Google. Выбрав опцию «Присоединиться к встрече с паролем», пользователи смогут войти в конференцию по приглашению, используя специально сгенерированный код.





Аналогичное обновление в Gmail для iOS начало распространяться на прошлой неделе.