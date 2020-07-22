Это рекорд: SpaceX сократила интервал между повторным использованием Falcon 9 до 51 дня

Сегодня ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с базы военно-воздушных сил на мысе Канаверал (Флорида) и успешно вывела южнокорейский спутник связи Anasis-II в космос. Первая ступень затем совершила успешную посадку на беспилотную плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Спутник был развёрнут на орбите через 32 минуты после запуска. По просьбе корейской стороны, он не демонстрировался во время трансляции. Миссия должна была состояться на прошлой неделе, но была отложена для изучения выявленной проблемы во второй ступени.

Тем не менее, прошедший старт всё равно примечателен рекордно коротким временем повторного ввода в эксплуатацию многоразовой ступени Falcon 9. Тот же ускоритель, что и вчера, был использован 30 мая в миссии NASA Demo-2 по доставке космонавтов Дага Хёрли (Doug Hurley) и Боба Бенкена (Bob Behnken) на Международную космическую станцию. Таким образом, межстартовое обслуживание многоразовой ступени заняло всего 51 день.

Это не только внутреннее достижение SpaceX, но и мировой рекорд. В 1985 году, ещё до того, как случилась авария с космическим челноком «Челленджер», и NASA была вынуждена замедлить межстартовую подготовку шаттлов, «Атлантис» смог отправиться в космос всего через 54 дня после приземления. Теперь этот рекорд самого короткого время между повторным использованием орбитального аппарата оказался побит.

На данный момент SpaceX успешно приземлила 57 из 97 запущенных ракет. Технология ещё отрабатывается: после возвращения ракеты-носителя в ангар SpaceX во Флориде, первая ступень проверяется на утечки и качество сварных швов, проходит проверку авионика ракеты и делаются дополнительные испытания. Проходит почти месяц, прежде чем ракета-носитель возвращается в строй для выполнения новой миссии. Компания ставит задачу сократить это время с нескольких недель до дней.