LG Chem удалось стать лидером рынка тяговых аккумуляторов для электромобилей

Корейская компания LG Chem является одним из поставщиков тяговых аккумуляторов на конвейер предприятия Tesla в Шанхае, но одновременно сотрудничает и с другими производителями электромобилей. Всего за один год она смогла подняться с четвёртого на первое место в рейтинге крупнейших производителей тяговых батарей для электромобилей, заняв почти четверть сегмента.

Ещё в прошлом году доля LG Chem не превышала 10 %, но теперь она увеличена до 24 %, а позади остались крупные производители типа Panasonic и CATL. Подобный прогресс не даётся даром - затраты на расширение производства аккумуляторов вынудили LG Chem увеличить долговую нагрузку до $9,7 млрд, а прошлый год компания завершила с операционными убытками в размере $379 млн. LG пришлось расстаться с бизнесом по производству поляризационных покрытий для жидкокристаллических дисплеев, чтобы уменьшить финансовое бремя активного расширения производства аккумуляторов.

LG Chem рассчитывает в ближайшие пять лет увеличить выручку от реализации тяговых аккумуляторов почти в четыре раза, до $26 млрд. Примечательно, что в прошлом году половину выручки LG Chem получила от нефтехимического бизнеса. Если поставленные на направлении аккумуляторов цели будут достигнуты, то у корейской компании выработается вполне конкретная специализация. По оценкам экспертов IHS Markit, в ближайшие годы рынок тяговых аккумуляторов будет расти на 25 % в год. LG Chem в прошлом году потратила на расширение их производства $3,24 млрд - в два раза больше, чем годом ранее. Инвесторы оценили рвение корейского производителя, поскольку с начала года курс акций LG Chem вырос на 60 %.