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Хит-парад самых популярных приложений в мире возглавил сервис видеозвонков Zoom
08:32 21.07.2020 |
Пандемия COVID-19 существенно изменила образ жизни огромного количества людей. Вследствие перевода многими компаниями сотрудников на удалённую работу, очень востребованными стали приложения для видеоконференций. Среди них наибольшую популярность приобрёл сервис Zoom, название которого стало нарицательным.
Приложение Zoom побило все предыдущие рекорды по количеству загрузок из магазинов приложений для мобильных платформ Apple и Google, превзойдя по этому показателю даже TikTok. Согласно недавнему отчёту, только в США приложение Zoom было загружено почти 90 миллионов раз во втором квартале этого года. Что касается общемирового количества загрузок приложения, то оно перевалило за 300 миллионов.
Как сообщает компания Sensor Tower, которая провела исследование, за второй квартал существенно выросло количество скачиваний программ, предназначенных для контроля за здоровьем, фитнес-приложений, а также образовательного софта. Что касается ПО для путешествий, спорта и навигации, то количество его установок заметно снизилось.
Общее количество загрузок приложений во всём мире достигло 37,8 миллиарда, что на 31,7 % больше чем за аналогичный период предыдущего года. Число скачиваний из Apple App Store выросло на 22,6 %, достигнув 9,1 миллиарда. Для Google Play эти числа составляют 34,9 % и 28,7 миллиарда соответственно.
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