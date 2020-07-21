Ценителям Lamborghini предложили смартфон за 1860 евро

Компания Oppo совместно с автопроизводителем Lamborghini выпустила специальную версию смартфона Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition.

Смартфон уже доступен в европейском регионе по цене 1860 евро. В комплект поставки, помимо самого смартфона с логотипом Lamborghini на задней панели, входят стильный чехол, блок питания, автомобильное зарядное устройство и кабель. Все аксессуары также имеют логотипы Lamborghini.





Oppo Find X2 Pro построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 865, он получил экран диагональю 6,67 дюйма при разрешении 3168 х 1440 пикселей с частотой обновления изображения 120 Гц. Oppo Find X2 Pro получил главную камеру с датчиками изображения разрешением 48, 48 и 13 Мп, которая обеспечивает 10-кратный гибридный и 60-кратный цифровой зум. Макросъемка допустима с расстояния от 3 см. Фронтальная камера разрешением 32 Мп врезана в левый верхний угол экрана. У Oppo Find X2 Pro аккумулятор имеет емкость 4260 мА•ч.

Смартфон оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и стереодинамиками. Oppo Find X2 Pro защищен в соответствии с описанием степени IP68.