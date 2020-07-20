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Microsoft: потоковый сервис Project xCloud будет доступен на любом экране
09:51 20.07.2020 |
Недавно Microsoft подтвердила, что облачный сервис Project xCloud запустится в сентябре этого года в нескольких странах. Потоковая служба на базе платформы Azure будет включена в подписку Xbox Game Pass Ultimate, но это только начало. Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) в интервью The Verge рассказал о планах по расширению сервиса.
Как заявил Фил Спенсер, Microsoft в дальнейшем планирует расширить охват Project xCloud как с точки зрения бизнес-моделей, так и платформ. Сейчас сервис нацелен на мобильные устройства, но конечная цель состоит в том, чтобы транслировать игры на любой экран, как это происходит с музыкой и видео сейчас.
«Со временем мы продолжим расширять стриминг как часть платформы, и позволим играть в ваши игры, которые не являются частью подписки. На запуске мы поместим сервис в Ultimate без дополнительной платы. Мы думаем, что это хорошая аудитория для старта, и что она играет во многие игры», - сказал Спенсер.
Глава Xbox также подтвердил, что Project xCloud не является официальным названием сервиса: «Это не официальное название, однако вы должны думать об этом как о стриминге Game Pass или Xbox, что-то вроде этого. У нас пока нет окончательного названия, но оно будет не Project xCloud».
Он добавил, что в августе или сентябре Microsoft уточнит, какие мобильные устройства будут поддерживать Project xCloud на запуске.
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