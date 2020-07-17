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На Huawei подали в суд за нарушение патентов на технологии обработки изображений
12:13 17.07.2020 |
Компания Cedar Lane Technologies подала в суд на Huawei Technologies USA Inc. В исковом заявлении, которое было направлено в окружной суд Техаса, говорится, что Huawei незаконно использует в выпускаемых устройствах несколько запатентованных технологий обработки изображений.
Истец утверждает, что Huawei нарушает несколько патентов, касающихся алгоритмов сжатия JPEG-изображений, распознавания сцен, электролюминесцентных устройств, интерфейса хоста для массивов изображений и VR-камер. В общей сложности Huawei обвиняется в прямом, вынужденном и косвенном нарушении десяти патентов.
В заявлении сказано, что Huawei незаконно использовала одну из защищённых технологий преобразования изображений JPEG в разных устройствах, в том числе смартфонах Mate Xs, Mate X, Mate 20, Mate 20 Pro, Honor View 10, Honor 8 и др. Это же касается планшетов MediaPad M5, MediaPad M6 и MediaPad T5. Предполагается, что нарушение касается технологии «кодирования изображений в сжатые медиа-файлы формата JPEG».
Cedar Lane также считает, что Huawei нарушила патенты, заставив своих сотрудников «провести внутреннее тестирование и использовать эти устройства». Отмечается, что ответчик был осведомлён о нарушении, но всё равно продолжил создание упомянутой ранее продукции. По мнению истца, соответствующие патенты действительны и подлежат исполнению. В ходе разбирательства Cedar Lane рассчитывает получить денежную компенсацию, размер которой пока не озвучен. Разбираться в этом теперь предстоит техасскому окружному судье.
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