Huawei, Xiaomi, Bytedance и OnePlus возглавили рейтинг лучших китайских брендов

В данной заметке опубликован свежий рейтинг BrandZ, в который вошли 50 лучших китайских брендов.

На вершине списка находится не кто иной, как китайских технологический гигант Huawei с показателем 1938 баллов. Следом за ним идет Lenovo, производитель электроники и владелец популярных брендов, таких как Motorola и IBM.

Alibaba Group находится на третьем месте в этом рейтинге. Компания, основанная Джеком Ма, владеет несколькими дочерними компаниями, такими как Lazada, UCWeb и Alibaba Pictures. На четвертом месте - ByteDance, компания, специализирующаяся на интернет-технологиях, наиболее известная своим сервисом TikTok.

Пятое место занимает компания Xiaomi, которая выпускает огромный ассортимент самой разной продукции. Следом идут Haier и Hisense, которые занимают пятое и шестое места соответственно. OnePlus занимает восьмое место, то есть компания является более популярной, чем куда более крупные Oppo и Vivo, которые занимают двенадцатое и двадцатое места соответственно.

Honor оказался на 21 месте, первые 25 позиций показаны на следующей изображении: