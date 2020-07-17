Хакеры, взломавшие аккаунты знаменитостей в Twitter, заработали $121 000

Вчера социальная сеть Twitter подверглась широкомасштабной хакерской атаке, целью которой было криптовалютное мошенничество. В результате были взломаны аккаунты крупных компаний, политиков, бизнесменов и других знаменитостей, от лица которых мошенники публиковали сообщения с предложением быстро удвоить платёж в биткоинах. Теперь же стало известно, что злоумышленники получили более 400 платежей в биткоинах общей стоимостью около $121 000.

По мнению специалистов, мошенники извлекли небольшую выгоду, особенно если учесть, что в прошлом не было столь масштабных и успешных атак на сеть Twitter. Также нельзя исключать того, что часть платежей поступила от самих же мошенников, чтобы их кампания выглядела более успешной. Самой крупной транзакцией стал платёж в $42 000, который удалось отследить на японской криптовалютной бирже.

Злоумышленники использовали три адреса кошельков для перевода биткоинов и один для криптовалюты Ripple, который так и не получил ни одного перевода. После поступления криптовалюты на основной кошелёк она переводилась на разные адреса. Предполагается, что таким образом хакеры пытались запутать следы, чтобы обналичить биткоины или обменять на какую-то другую криптовалюту.

Напомним, вчера аккаунты крупных компаний, политиков и знаменитостей в сети Twitter подверглись беспрецедентной атаке. Злоумышленникам удалось получить доступ к аккаунтам Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга, Барака Обамы, Джо Байдена, Apple, Uber и др. Первое сообщение с предложением удвоить перевод в биткоинах было опубликовано с аккаунта Илона Маска.