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Sony получила полный контроль над своим финансовым подразделением
09:41 16.07.2020 |
Реструктуризация Sony, которая должна завершиться к апрелю следующего года, подразумевала выкуп у сторонних инвесторов оставшихся 35 % акций подразделения Sony Financial Holdings, которое специализируется на финансовых услугах и страховании. Сделка завершилась вчера, потребовав от японской корпорации расходов в размере $3,73 млрд.
До недавних пор Sony владела только 65 % акций этого подразделения, но теперь получила полный контроль, что позволяет исключить акции SFH из котировального списка Токийской фондовой биржи. Специалисты SMBC Nikko Securities считают, что вывод SFH из публичного сектора позволит Sony проще формировать альянсы и избавляться от тех видов деятельности, которые она сочтёт невыгодными. Страхование жизни и платёжные сервисы могут подвергнуться тщательному анализу.
В сфере автострахования и банковских услуг Sony будет активно внедрять технологии искусственного интеллекта. Приложение для смартфонов позволит следить за поведением водителя, снижая сумму страховых взносов для дисциплинированных клиентов. Одобрение кредитных заявок на предварительном этапе тоже поручено системе искусственного интеллекта. Сейчас подразделение SFH обеспечивает Sony примерно 14 % чистой прибыли, если в условиях пандемии спрос на электронику резко сократит выручку на традиционных для компании направлениях, то финансовые услуги и страхование не позволят доходам корпорации упасть катастрофически.
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