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Siemens уходит с рынка домашних накопителей энергии, всего год проработав на нём
09:12 14.07.2020 |
В 2019 году промышленный гигант Siemens вышел на рынок домашних систем накопления энергии (СНЭ) с продуктом Junelight Smart Battery. Однако, по данным немецкого PV Magazine, сегодня немецкий концерн заканчивает свой опыт.
«Мы прекратим продавать наш домашний накопитель в текущем квартале. Активность в настоящее время заканчивается», - сообщил представитель Siemens. «Причина в том, что рынок развивался не так привлекательно, как мы себе представляли».
Новый продукт не достиг требуемых целей продаж и рентабельности.
Накопитель Junelight Smart Battery продавался в ФРГ, Австрии и Швейцарии. Все гарантийные обязательства будут выполняться.
Решение Siemens касается только домашних СНЭ, компания продолжает активность в промышленном сегменте хранения энергии.
Отметим, в Германии, как и в Европе в целом, рынок домашних систем накопления энергии растёт высокими темпами. В то же время несколько ведущих игроков занимают прочные позиции, и подвинуть их, даже таким авторитетным, как Сименс, новичкам, не всегда удаётся.
Siemens повторил судьбу другого гиганта, Mercedes-Benz, который тоже проработал на домашнем рынке хранения энергии порядка одного года.
Казалось бы, всё есть: бренд, ресурсы, технологии, растущий рынок. Однако конкуренция высока, и обеспечить хорошую доходность не у всех получается.
Пока выигрывает нефтегазовый концерн Shell, который не выращивал у себя новое (непрофильное) бизнес-направление, а взял и купил лидера рынка, компанию Sonnen.
Siemens Energy, подразделение немецкого промышленного гиганта Siemens, объявило о долгосрочном партнерстве с норвежской технологической компанией EnergyNest. Стартап EnergyNest является разработчиком систем накопления энергии (СНЭ) в форме высокотемпературного тепла.
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