Джек Ма продал акции Alibaba на сумму 8,2 млрд долларов

Соучредитель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Джек Ма (Jack Ma) в прошлом году сократил свою долю в компании с 6,2% до 4,8%, обналичив акции на сумму около 8,2 млрд по текущей стоимости. Об этом стало известно после публикации ежегодного отчета компании.

В сентябре прошлого года Ма покинул пост руководителя китайской компании, занимающейся электронной коммерцией, и отказался от деловых обязанностей, чтобы сосредоточиться на благотворительности.

Фактическая стоимость проданных акций не раскрывается. Вместе с тем, известно, что цена акций с тех пор, как год назад Ма сообщил о владении 6,2% компании, выросла примерно на 40%.

Исполнительный вице-президент Alibaba Джозеф Цай (Joseph Tsai) также сократил свою долю в компании за год с 2,2% до 1,6%. По текущей цене акции разница составляет 3,3 миллиарда долларов.

Росту стоимости акций Alibaba способствовал прогноз рост прибыли. Хотя экономика Китая замедлилась, из-за пандемии COVID-19 все больше людей делают покупки через интернет.