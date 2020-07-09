Смарт-телевизоры Samsung смогут отображать тексты песен в Apple Music синхронно с воспроизведением

Компания Samsung Electronics объявила о расширении возможностей сервиса Apple Music на своих «умных» телевизорах: теперь пользователи смогут видеть синхронизированные тексты песен, отображаемые вместе с музыкой.

Весной нынешнего года южнокорейский гигант интегрировал службу Apple Music в платформу Smart TV. В результате, владельцы «умных» телевизионных панелей Samsung получили возможность прослушивания музыкальных треков из каталога Apple Music, который насчитывает более 60 миллионов композиций.

Теперь реализована новая функция. Режим отображения синхронизированных текстов песен Apple Music поможет найти любимый трек или узнать слова последних хитов. Пользователи могут легко перемотать композицию, пролистав её текст, и при желании перейти к припеву или куплету. Кроме этого, в приложении доступен поиск по текстам, позволяющий найти забытый трек и прослушать его, нажав на кнопку воспроизведения.

Тексты песен отображаются на специальном фоне, созданном на основе стилистики обложки соответствующего музыкального альбома. Как только на телевизоре включается песня с доступным синхронизированным текстом, каждая строчка автоматически появляется на экране вместе с музыкой.

Новая функция доступна на «умных» телевизорах Samsung Smart TV 2018-2020 гг.