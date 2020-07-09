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Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
23:24 08.07.2020 |
Компания Qualcomm представила первый мобильный процессор, способный работать на частотах выше 3 ГГц. Речь идёт об обновленной модели флагманского восьмиядерного чипсета Snapdragon 865 Plus. По сравнению с предшественником для новой мобильной платформы производитель заявляет почти 10-процентный прирост производительности в играх и приложениях, связанных с работой алгоритмов машинного обучения.
В основе обновлённой мобильной платформы Snapdragon 865 Plus используется одно Prime-ядро Kryo 585 с тактовой частотой работы до 3,1 ГГц, что является 10-процентной прибавкой на фоне прошлогоднего чипа SD865, чья частота составляет 2,84 ГГц. Помимо этого, новый процессор оснащён тремя Gold-ядрами Kryo 585, оперирующими с частотой 2,42 ГГц, а также четырьмя Silver-ядрами Kryo 585 с частотой 1,8 ГГц.
Как и обычный вариант, обновлённый флагманский чип серии Snapdragon поддерживает работу с экранами мобильных устройств с частотой обновления 144 Гц. По сравнению с прошлогодней версией процессора компания также заявляет 10-процентную прибавку в производительности графической подсистемы Adreno 650.
Snapdragon 865 Plus получил поддержку нового модуля FastConnect 6900 (оригинальный Snapdragon 865 имеет поддержку FastConnect 6800). Чип предназначен для работы в сетях Wi-Fi шестой версии (Wi-Fi 6E) в новом диапазоне частот 6 ГГц, что обеспечивает скорость передачи данных до 3,6 Гбит/с. Так же для него заявлена поддержка новейшего стандарта Bluetooth 5.2 и наличие двойной антенны Bluetooth. А использование обновленных кодеков aptX Adaptive и aptX Voice сможет обеспечить беспроводную передачу музыки и голоса с битрейтом 96 и 32 кГц соответственно.
Обновлённая мобильная платформа Snapdragon 865 Plus по-прежнему работает в паре с Snapdragon X55. Он представляет собой 7-нанометровый одночиповый мультирежимный модем 5G-2G, который поддерживает частотные диапазоны ниже 6 ГГц и спектр миллиметровых волн 5G NR со скоростями скачивания до 7 Гбит/с и скоростью загрузки до 3 Гбит/с, а также LTE категории 22 со скоростью скачивания до 2,5 Гбит/с.
В числе прочих особенностей Snapdragon 865 Plus, которые также присутствуют в обычном Snapdragon 865, заявлена поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0+ и эффективная работа с алгоритмами искусственного интеллекта (машинного обучения).
В Qualcomm отмечают, что первые устройства на базе обновлённого чипа Snapdragon 865 Plus будут представлены в третьем квартале 2020 года. Уже известно о как минимум двух игровых смартфонах, которые получат данный процессор. Ими станут ASUS ROG Phone 3, а также Lenovo Legion, о котором мы недавно сообщали. Оба аппарата будут официально представлены в этом месяце. Для ROG-смартфона заявленная дата анонса - 22 июля.
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