AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го

Как и ожидалось, разработчики популярного мобильного синтетического теста AnTuTu опубликовали глобальный рейтинг самых производительных смартфонов за июнь 2020 года. Напомним, что на днях была названа «десятка» самых производительных китайских устройств флагманского и среднего ценовых сегментов.

Официальный сайт AnTuTu указывает, что для каждого устройства, попавшего в рейтинг, было проведено в общей сложности более тысячи тестов производительности, поэтому в цифрах отображается усреднённое значение для каждой из моделей. Данные собирались на базе AnTuTu Benchmark V8 с 1 по 30 июня.

В флагманском сегменте глобального рейтинга производительности смартфонов так же, как и в китайском первые места заняли устройства родом из Поднебесной - OPPO Find X2 Pro и OnePlus 8 Pro. Оба смартфона могут похвастаться 12 Гбайт оперативной памяти и построены на базе восьмиядерных процессоров Qualcomm Snapdragon 865. Первый набрал в рейтинге производительности 609 045 очков, второй - 597 053 балла.

Следом за ними расположились: Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Vivo iQOO 3, обычная версия OnePlus 8, Poco F2 Pro, Xiaomi Mi 10. Закрывают рейтинг Samsung Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20 Plus. Все устройства, кроме двух смартфонов Samsung, работают на базе Snapdragon 865. Аппараты южнокорейского производителя в свою очередь построены на не самом удачном чипсете Exynos 990. Оба также оснащены 12 Гбайт оперативной памяти. Разница между первым местом и последним в рейтинге флагманов составляет почти 95 тысяч очков.

В среднебюджетном сегменте тоже без особых изменений. Лидерство в рейтинге сохранил смартфон Redmi K30 5G, набравший 317 019 баллов. Данное устройство построено на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G и оборудовано 6 Гбайт ОЗУ. Второй место досталось Huawei Nova 7i. Аппарат использует в качестве основы процессор Kirin 810. В помощь к нему выделено 6 Гбайт оперативной памяти. Ещё в апреле данная модель занимала лидирующую позицию, но всё-таки уступила более свежему устройству от Redmi. Усреднённый результат Huawei Nova 7i в рейтинге производительности составил 308 545 очков. Замыкает тройку лидеров Redmi Note 8 Pro. Он построен на базе процессора MediaTek Helio G90T и оборудован 6 Гбайт ОЗУ. Согласно тестам, устройство набрало 292 125 баллов.

Следом за этой тройкой идут устройства Realme 6, Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Xiaomi Mi Note 10 Pro, OPPO Reno2, а также Mi Note 10 Lite. Вышеуказанные модели используют процессоры MediaTek Helio G90T, Snapdragon 720G и Snapdragon 730G. Разница между первым и последним местами составляет всего чуть больше 45 тысяч очков.