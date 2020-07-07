Великобритания может отказаться от технологии 5G компании Huawei

Власти Великобритании могут отказаться от своего решения позволить Huawei выступить в качестве поставщика сетей 5G. Как сообщается в отчете Национального центра кибербезопасности Центра правительственной связи (GCHQ) Великобритании, опубликованном The Telegraph, введенные США санкции против Huawei «вынудят компанию использовать ненадежные технологии, тем самым подвергая опасности Великобританию».

«Мы рассматриваем влияние дополнительных санкций США против Huawei на британские сети. Это непрерывный процесс, и мы будем обновлять его в установленном порядке», - сообщается в заявлении правительства Великобритании.

Несмотря на давление со стороны США, Великобритания продолжила реализацию планов, в рамках которых Huawei выступала поставщиком сетевой инфраструктуры 5G в начале нынешнего года. Оборудование Huawei должно использоваться только для «неосновных» элементов сети и ограничено 35% поставок. Как утверждал британский премьер-министр Борис Джонсон, на тот момент не было подходящих альтернатив технологиям Huawei, которые в настоящее время широко распространены в британских сетях связи.

Как сообщил источник изданию Bloomberg, Борис Джонсон готовится отказаться от использования технологии Huawei уже в этом году, хотя точный график пока не подтвержден.