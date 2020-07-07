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Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5
11:45 06.07.2020 |
Sony выпустила серию новых светодиодных телевизоров Sony Bravia XH90, разработанных специально для будущих игровых консолей, позволяющий рендерить игры в разрешении 4K с частотой 120 к/с.
В линейку вошли четыре модели с экранами диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. В конце этого года будет выпущено обновление, которое включит поддержку режима 4K/120 к/с. Серия Sony Bravia XH90 оснащена технологией Full Array Local Dimming & Boosting. В зависимости от отображаемого контента технология динамически регулирует уровни яркости и контрастности. Эта серия оснащена процессором Sony X1 4K HDR.
Также новые телевизоры оснащены технологией Sony Acoustic Multi-Audio (кроме самой маленькой модели). Sony называет ее технологией «Звук от картинки», которая позволяет сделать так, чтобы вы слышали звук именно из того места на экране, откуда он доносится. Динамик X-Balanced с поддержкой Dolby Atmos обеспечивает очень качественный звук в ультратонком корпусе телевизора.
HDR-телевизор Sony 4K оснащен калиброванным режимом Netflix, устройство работает под управлением операционной системы Android TV, есть поддержка Google Play, YouTube, NLZiet, НПО Uitzending Gemist, Videoland, Pathe Thuis и других сервисов. Также есть возможность голосового управления при помощи Google Assistant.
Цены:
Sony KD-85XH90 (85 дюймов): 3500 евро
Sony KD-75XH90 (75 дюймов): 2500 евро
Sony KD-65XH90 (65 дюймов): 1800 евро
Sony KD-55XH90 (55 дюймов): 1500 евро
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