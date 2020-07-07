США и Alibaba являются лидерами по числу патентов в сфере блокчейна

США лидирует по числу выданных патентов в области технологии блокчейн, но среди компаний наибольшее их количество у Alibaba из Китая. Такие данные привела в своем отчете Китайская ассоциация по защите патентных прав (CPPA).

С 2014 года до середины текущего в мире выдано 3924 таких патентов. Взрывной рост начался в 2017 году. В прошлом году их количество достигло 1799 штук.

Количество выданных блокчейн-патентов в мире. Данные: CPPA

За 2020 год число полученных свидетельств на авторские права в сфере блокчейна уже составляет 1257, и может быть установлен новый годовой рекорд, считают в CPPA.

Среди стран по выданным блокчейн-патентам лидируют США, на которые приходится 39% от общего числа, за ними следует Южная Корея с 21%, Китай расположился на третьем месте с 19%.

Бесспорным лидером среди компаний является китайский технологический гигант Alibaba, за которым числится 212 DLT-патентов. У IBM их 136, у южнокорейской Coinplug - 107 штук.

Компании, лидирующие по числу блокчейн-патентов. Данные: CPPA

Всего 12 компаний имеют более чем по 30 патентов в области блокчейна. Среди них по две представляют Китай (Alibaba и Tencent) и Южную Корею (Coinplug и Metaps), Nchain зарегистрирована в Великобритании, остальные компании американские.

Напомним, в 2019 году Alibaba и Tencent направили в общей сложности 20% от общего числа заявок на блокчейн-патенты в мире.



