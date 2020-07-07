Доходы PUBG Mobile измеряются миллиардами

Мобильный многопользовательский онлайновый шутер PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile или PUBG Mobile уже принес разработчикам огромную сумму в 3 миллиарда долларов с момента своего выхода, который состоялся чуть более двух лет назад.

Широко популярная многопользовательская онлайн-игра пользуется огромным успехом во всем мире, только к 2020 году она принесла разработчикам 1,3 миллиарда долларов. Согласно новому отчету Sensor Tower, PUBG Mobile доминирует на рынке мобильных многопользовательских игр, а также в жанре Battle Royale.

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile принесла доход почти в четыре раза больше, чем его конкурент Garena Free Fire. PUBG Mobile загрузили 734 миллиона человек по всему миру, а по количеству загрузок Индия занимает первое место (24%). Китай занимает второе место с 16,7%, а на третьем - США с долей 6,4%.

На долю китайских игроков приходится 52% от общего объема доходов, причем США идут на втором месте с 14%, а Япония приносит 3,6% дохода. Кроме того, Apple App Store принес 79% дохода, а Google Play - 65% всех загрузок.