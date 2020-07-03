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Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
09:23 03.07.2020 |
В данный момент Samsung оснащает свои флагманские устройства фирменными чипами Exynos, изготовленными по нормам 7-нм техпроцесса. Согласно имеющимся данным, следующее поколение флагманских устройств производителя будет оснащаться 5-нм чипсетами. Их массовое производство начнётся в августе этого года.
В новом отчёте DigiTimes говорится, что Samsung, возможно, не планирует инвестировать средства в разработку 4-нм чипов, переход на которые является закономерным прогрессом. Вместо этого корейский техногигант перейдёт сразу к разработке 3-нм кристаллов. Сообщается, что TSMC, главный конкурент Samsung в сфере производства процессоров, инвестировала $20 миллиардов в разработку 3-нм чипов, которые, как ожидается, начнут производиться в 2022 году.
Хотя Samsung является единственным производителем, способным на равных конкурировать с TSMC, корейская компания всё же несколько отстаёт. TSMC уже получила заказы на 5-нм чипы от Huawei, Apple и Qualcomm. Число заказов, полученных Samsung гораздо меньше. В данный момент известно, что корейская компания произведёт часть модемов Qualcomm Snapdragon X60 5G. Другая часть этих чипов будет изготавливаться на мощностях TSMC.
Ожидается, что Samsung будет производить 5-нм чипсеты в течение всего 2021 года, после чего перейдёт на более тонкий техпроцесс.
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