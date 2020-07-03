Финансовые новости
- |
- 03.07.20
- |
- 04:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь
17:49 02.07.2020 |
Составители рейтинга AnTuTu объявили результаты июньского рейтинга самых производительных смартфонов. Среди флагманов лучшим оказался Oppo Find X2 Pro, набравший 608 049 баллов. За ним следует Xiaomi Mi 10 Pro (603 266 баллов) и Oppo Find X2 (599 306 баллов).
В Топ-10 флагманов также вошли Oppo Ace2, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro, Realme X50 Pro, iQOO 3, Meizu 17 Pro и OnePlus 8 Pro. Бессмысленно говорить, что все эти модели построены на платформе Snapdragon 865.
Рейтинг моделей среднего уровня интереснее хотя бы своим разнообразием платформ. К примеру, возглавляет его Redmi 10X Pro, построенный на MediaTek Dimensity 820. Также в Топ-10 моделей среднего уровня вошли Oppo Reno3, Redmi 10X, Honor 30, Huawei nova7 Pro, Huawei Nova7, Honor 30S, Huawei Nova7 SE и Reno4 Pro. Так что помимо Dimensity 820 в рейтинге представлены Dimensity 1000L, Kirin 985, Kirin 820 и Snapdragon 765G. Но разница в производительности их невелика, так как первую и десятую модели среднего уровня разделяет менее 55 000 баллов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА
|Депутаты «Слуги народа», каких вам еще реформ не хватает
|Додавили Банки… додавим и экономику! Сделаем это вместе!
|Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь
|Легалайз для риелторов: Чем грозят украинцам новые правила на рынке недвижимости
|Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч
|Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1
|TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая
|Amazon - самый дорогой бренд в мире. TikTok впервые попал в топ-100
Это интересно
|США объявили «Huawei» и «ZTE» угрозой национальной безопасности
|Samsung разрабатывает гибкие аккумуляторы для смартфонов нового типа
|Названы самые бессмысленные для города вседорожники
|Под Киевом обнаружена майнинг-ферма, работавшая на краденном электричестве
|Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне
|Sony сменит название и проведёт реструктуризацию
|Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения