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Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч
13:57 02.07.2020 |
Бренд Honor, принадлежащий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, официально представил сегодня огромный смартфон X10 Max 5G, слухи о котором на протяжении последнего времени ходили в Интернете.
Аппарат оснащён 7,09-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2280 × 1080 точек. В верхней части этой панели имеется небольшой каплевидный вырез - в нём располагается 8-мегапиксельная селфи-камера. Для экрана заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.
Тыльная камера имеет двухкомпонентную конфигурацию: это основной 48-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный макромодуль.
Задействован процессор MediaTek Dimensity 800. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц и 5G-модем с поддержкой архитектур NSA/SA. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки.
Говорится о наличии адаптера беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и контроллера NFC. Новинка заключена в корпус с габаритами 174,37 × 84,91 × 8,3 мм, вес составляет 227 г. Применена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.1.
Модель Honor X10 Max 5G доступна в следующих версиях:
* 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт - $270;
* 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт - $300;
* 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт - $350.
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