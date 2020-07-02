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Amazon - самый дорогой бренд в мире. TikTok впервые попал в топ-100
09:15 02.07.2020 |
Стоимость бренда Amazon увеличилась на $132 млрд за последний год и составила $415 млрд. Рейтинг самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100 опубликовало агентство Kantar.
Вторую строчку в списке сохранил Apple ($352 млрд), а на третью поднялся Microsoft ($326 млрд), потеснив Google ($323 млрд). Увеличение стоимости бренда Microsoft создатели рейтинга объяснят ростом популярности продукта Microsoft Teams.
Впервые в сотню самых дорогих брендов попало приложение TikTok. Его стоимость оценивается в $16,9 млрд., что выше стоимости таких брендов, как KFC, Uber или Adidas. В 2020 году рейтинг пополнился пятью новыми брендами. Также в топ-100 вернулся Pepsi.
Общая стоимость сотни самых дорогих брендов мира достигла $5 трлн, что на 5,9% больше, чем в предыдущем году. До пандемии коронавируса прогнозировалось, что совокупная стоимость топ-100 брендов вырастет как минимум на 9%.
Топ-10 самых дорогих брендов мира ($, млрд)
* Amazon 415,8
* Apple 352,2
* Microsoft 326,5
* Google 323,6
* Visa 186,8
* Alibaba 152,5
* Tencent 150,9
* Facebook 147,1
* McDonald's 129,3
* MasterCard 108,1
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