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Samsung разрабатывает гибкие аккумуляторы для смартфонов нового типа
13:00 01.07.2020 |
Южнокорейская компания Samsung, по сообщению ресурса LetsGoDigital, рассматривает возможность использования в смартфонах с гибким дисплеем особых аккумуляторов, также обладающих гибкостью.
Описание разработки вместе с рядом иллюстраций приводится в патентной документации. Идея заключается в использовании батарей с двумя секциями, соединёнными друг с другом при помощи специальной гибкой вставки.
Благодаря такому исполнению два модуля одного аккумулятора могут располагаться в разных частях складного смартфона - скажем, в левой и правой или в верхней и нижней половинках.
Сочленение между секциями батареи обеспечит возможность изгибания на 180 градусов. А это означает, что такие аккумуляторы смогут применяться в смартфонах, выполненных в формате книжки или классической раскладушки.
Более того, в патентной документации приводится изображение аппарата, который имеет сразу три линии изгиба. Такое мобильное устройство, по задумке Samsung, сможет складываться гармошкой.
В целом, появление гибких аккумуляторов обеспечит дополнительную свободу действий для разработчиков складных мобильных устройств. О сроках коммерциализации предложенного решения ничего не сообщается.
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