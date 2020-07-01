Финансовые новости
- |
- 01.07.20
- |
- 08:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Sony сменит название и проведёт реструктуризацию
16:46 30.06.2020 |
В конце мая стало известно, что японская корпорация Sony с первого апреля следующего года намеревается сменить название на Sony Group, попутно проведя серьёзную реструктуризацию. На днях собрание акционеров Sony одобрило эти изменения, и аналитики рассчитывают, что они пойдут на пользу японской компании.
Генеральный директор Sony Кэнъитиро Ёсида (Kenichiro Yoshida) заявил следующее: «Мы решили изменить название на Sony Group, чтобы реализовать преимущества нашего разнообразного портфолио и продолжить эволюцию бизнеса». Действующее название компания Sony получила в 1958 году, когда основатель Акио Морита (Akio Morita) задумался о выходе на международный рынок. По мнению нынешнего генерального директора, смена названия на Sony Group олицетворяет новый этап в развитии японской компании.
Критики уже давно отмечали, что Sony страдает от так называемой «конгломерационной недооценки», поскольку её имя прочно ассоциировалось у инвесторов с рынком электроники, тогда как в действительности компания охватывает более широкий спектр деятельности. Смена названия на Sony Group должна отчасти решить эту проблему и привлечь инвесторов, не обременённых стереотипными представлениями о бизнесе компании.
Пандемия коронавируса доказала, что диверсификация бизнеса помогла Sony компенсировать потери на рынке электроники положительными сдвигами в сегменте цифровых развлечений, которые стали популярнее в период самоизоляции. В рамках реструктуризации Sony дополнительно оптимизирует управление подразделениями и денежными потоками.
Отдельной задачей станет получение полного контроля над структурой Sony Financial Holdings, которая сейчас на 35 % принадлежит зарубежным инвесторам. Японская сторона планирует выкупить оставшуюся долю за $3,73 млрд уже летом этого года. Финансовые услуги и страхование станут одним из источников стабильной выручки для Sony Group. Как отмечает Nikkei Asian Review, собрание акционеров Sony в этом году привлекло только 222 участников в форме личного присутствия, остальные голосовали дистанционно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и минимальная зарплата в Украине. Что происходит?
|Мальчик-позитив. Как Банковая меняет пиар-стратегию Зеленского
|Конституционный суд: по Украине - главным калибром
|Новые «Корнеты» на Донбассе. Чего ждать от российских учений «Кавказ-2020»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне
|Sony сменит название и проведёт реструктуризацию
|Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения
|Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора
|Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю
|В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад
|США требуют от Европы отказаться от китайских технологий досмотра багажа
Это интересно
|У Японии будет свой 5G
|Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity
|Новый Opel Mokka отличился эффектной внешностью и тремя типами двигателей
|У Крейга Райта диагностировали аутизм. Этим он объяснил противоречивые показания
|Первый в мире смартфон с суперстабилизацией выходит на мировой рынок. Это Vivo X50 Pro
|Полиция установила причастных к сливу данных миллионов пользователей Telegram в даркнет
|Google будет автоматически удалять пользовательские данные