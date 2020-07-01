Sony сменит название и проведёт реструктуризацию

В конце мая стало известно, что японская корпорация Sony с первого апреля следующего года намеревается сменить название на Sony Group, попутно проведя серьёзную реструктуризацию. На днях собрание акционеров Sony одобрило эти изменения, и аналитики рассчитывают, что они пойдут на пользу японской компании.

Генеральный директор Sony Кэнъитиро Ёсида (Kenichiro Yoshida) заявил следующее: «Мы решили изменить название на Sony Group, чтобы реализовать преимущества нашего разнообразного портфолио и продолжить эволюцию бизнеса». Действующее название компания Sony получила в 1958 году, когда основатель Акио Морита (Akio Morita) задумался о выходе на международный рынок. По мнению нынешнего генерального директора, смена названия на Sony Group олицетворяет новый этап в развитии японской компании.

Критики уже давно отмечали, что Sony страдает от так называемой «конгломерационной недооценки», поскольку её имя прочно ассоциировалось у инвесторов с рынком электроники, тогда как в действительности компания охватывает более широкий спектр деятельности. Смена названия на Sony Group должна отчасти решить эту проблему и привлечь инвесторов, не обременённых стереотипными представлениями о бизнесе компании.

Пандемия коронавируса доказала, что диверсификация бизнеса помогла Sony компенсировать потери на рынке электроники положительными сдвигами в сегменте цифровых развлечений, которые стали популярнее в период самоизоляции. В рамках реструктуризации Sony дополнительно оптимизирует управление подразделениями и денежными потоками.

Отдельной задачей станет получение полного контроля над структурой Sony Financial Holdings, которая сейчас на 35 % принадлежит зарубежным инвесторам. Японская сторона планирует выкупить оставшуюся долю за $3,73 млрд уже летом этого года. Финансовые услуги и страхование станут одним из источников стабильной выручки для Sony Group. Как отмечает Nikkei Asian Review, собрание акционеров Sony в этом году привлекло только 222 участников в форме личного присутствия, остальные голосовали дистанционно.