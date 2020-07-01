Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора

Проблема переработки электронного мусора остаётся всё такой же актуальной и по-прежнему нерешённой. Дело даже не в уничтожении. Крайне важно научиться эффективно извлекать из чипов, плат и устройств редкие и драгоценные металлы для повторного использования. Решением может оказаться создание реагентов нового поколения.

Полимер COP-180 собирает золото из раствора (Yeongran Hong)

Как докладывает сайт Ars Technica, группа учёных из Корейского передового института науки и технологии (KAIST) разработала полимер, способный эффективно улавливать атомы металлов в растворе. Органическое соединение, названное порфирин, представляет собой вещество с множеством мельчайших пор, которые служат энергетическими ловушками для атомов целого списка редких и драгоценных металлов.

Для улавливания атомов ценных металлов из электронного мусора печатные платы и компоненты электроники растворяются в кислоте, после чего в раствор добавляется полимер. Золото оказалось самым восприимчивым к полимеру, поглощаясь порами вещества в 10 раз сильнее остальных металлов, например, платины.

Для извлечения золота из раствора требуется порядка 30 минут. За это время извлекается 99 % растворённого в смеси золота. Таким способом можно извлечь до 94 % золота из печатных плат, что было доказано сначала теоретически, а потом подтверждено экспериментально. Что важно, полимер можно использовать многократно после того, как он отдаст собранное золото в другой реакции с кислотой.

Химические элементы, наиболее чувствительные к поглощению полимером (Yeongran Hong)

Такие процессы переработки электронных отходов выглядят более экономически обоснованными, чем процессы с плавкой отходов. По словам разработчиков, один грамм полимера стоит $5, но он позволит извлечь золота на $64. И по мере повторного использования себестоимость добычи будет снижаться и снижаться.