Финансовые новости
- |
- 01.07.20
- |
- 08:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю
13:01 30.06.2020 |
Компания Microsoft объявила о закрытии всех своих офлайновых магазинов Microsoft Store. Вместо этого она сосредоточится на онлайн-торговле через интернет-магазин на сайте Microsoft.com, где клиенты смогут приобрести все новинки, а также обратиться за технической поддержкой.
Сообщается, что члены команды по розничной торговле продолжат обслуживание клиентов корпоративных офисов Microsoft и будут дистанционно обеспечивать продажи, обучение и поддержку. Microsoft продолжит прикладывать усилия к развитию цифровых витрин на Microsoft.com, стараясь обеспечить охват более 1,2 млрд человек на 190 рынках.
Помимо закрытия всех 83 имеющихся в распоряжении компании магазинов, также будут переоборудованы помещения центров Microsoft Experience, расположенные в кампусах компании в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде.
Закрытие физических магазинов Microsoft Store приведет к убыткам в размере до $450 млн или $0,05 на акцию из-за списания активов и уценки. Эта сумма будет отражена в финансовом отчёте компании за текущий квартал, заканчивающийся 30 июня 2020 года.
«Наши продажи выросли в Интернете, поскольку наш портфель продуктов превратился в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда доказала свой успех, обслуживая клиентов за пределами любого физического местоположения», - заявил корпоративный вице-президент Microsoft Дэвид Портер (David Porter).
Напомним, что в марте Microsoft временно закрыла магазины из-за пандемии коронавируса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и минимальная зарплата в Украине. Что происходит?
|Мальчик-позитив. Как Банковая меняет пиар-стратегию Зеленского
|Конституционный суд: по Украине - главным калибром
|Новые «Корнеты» на Донбассе. Чего ждать от российских учений «Кавказ-2020»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне
|Sony сменит название и проведёт реструктуризацию
|Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения
|Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора
|Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю
|В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад
|США требуют от Европы отказаться от китайских технологий досмотра багажа
Это интересно
|У Японии будет свой 5G
|Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity
|Новый Opel Mokka отличился эффектной внешностью и тремя типами двигателей
|У Крейга Райта диагностировали аутизм. Этим он объяснил противоречивые показания
|Первый в мире смартфон с суперстабилизацией выходит на мировой рынок. Это Vivo X50 Pro
|Полиция установила причастных к сливу данных миллионов пользователей Telegram в даркнет
|Google будет автоматически удалять пользовательские данные