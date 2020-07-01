Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю

Компания Microsoft объявила о закрытии всех своих офлайновых магазинов Microsoft Store. Вместо этого она сосредоточится на онлайн-торговле через интернет-магазин на сайте Microsoft.com, где клиенты смогут приобрести все новинки, а также обратиться за технической поддержкой.

Сообщается, что члены команды по розничной торговле продолжат обслуживание клиентов корпоративных офисов Microsoft и будут дистанционно обеспечивать продажи, обучение и поддержку. Microsoft продолжит прикладывать усилия к развитию цифровых витрин на Microsoft.com, стараясь обеспечить охват более 1,2 млрд человек на 190 рынках.

Помимо закрытия всех 83 имеющихся в распоряжении компании магазинов, также будут переоборудованы помещения центров Microsoft Experience, расположенные в кампусах компании в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде.

Закрытие физических магазинов Microsoft Store приведет к убыткам в размере до $450 млн или $0,05 на акцию из-за списания активов и уценки. Эта сумма будет отражена в финансовом отчёте компании за текущий квартал, заканчивающийся 30 июня 2020 года.

«Наши продажи выросли в Интернете, поскольку наш портфель продуктов превратился в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда доказала свой успех, обслуживая клиентов за пределами любого физического местоположения», - заявил корпоративный вице-президент Microsoft Дэвид Портер (David Porter).

Напомним, что в марте Microsoft временно закрыла магазины из-за пандемии коронавируса.