США требуют от Европы отказаться от китайских технологий досмотра багажа

Противодействие США и Китая продолжает расширяться, охватывая новые сегменты IT-рынка. Согласно данным источников ресурса The Wall Street Journal, Совет национальной безопасности США и другие американские агентства настаивают на том, чтобы правительства европейских стран, включая Германию, Грецию и Италию, отказались от использования систем досмотра багажа, грузов и пассажиров производства китайской государственной компании Nuctech, которые уже применяются на европейском континенте.

По словам источников, американские агентства выражают обеспокоенность тем, что подключённые устройства Nuctech могут передавать конфиденциальную информацию о пассажирах и грузах китайским властям.

Как и в случае с исками против Huawei, Вашингтон не предоставил никаких доказательств того, что Nuctech пересылает данные в китайские системы наблюдения. В 2014 году Администрация транспортной безопасности США запретила использование систем досмотра багажа и пассажиров Nuctech в аэропортах США после проведения проверки, отчёт о которой был засекречен.

Nuctech выступила с опровержением этих утверждений, отметив, что данные в системах «принадлежат только клиентам» и «никоим образом» не передаются правительству Китая. Компания также отклонила обвинения в том, что у неё преобладают проверки багажа и грузов, и что она установила расценки ниже себестоимости, чтобы выдавить с рынка конкурентов. ЕС признал компанию виновной в демпинге цен в 2010 году, но с тех пор Nuctech построила в Польше завод для поддержания низких затрат.

Государственный департамент пока не стал подтверждать эту информацию, лишь отметив, что США просят союзников принять меры против компаний, «в значительной мере субсидируемых авторитарными режимами».

При этом США якобы предлагают европейским странам заменить оборудование Nuctech американскими аналогами. Так что, если даже предъявленные обвинения не подтвердятся, выиграют американские компании.