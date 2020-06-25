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Первый в мире смартфон с суперстабилизацией выходит на мировой рынок. Это Vivo X50 Pro
17:03 25.06.2020 |
Менее двух недель в продажу на территории Китая поступает смартфон Vivo X50 Pro, который предлагается в двух версиях: с 8/128 ГБ памяти за 606 долларов и с 8/256 ГБ памяти за 663 доллара.
Как стало известно, уже совсем скоро (в следующем месяце) новинка будет выпущена на мировой рынок. Точные даты и цены для различных стран будут объявлены дополнительно.
Vivo X50 Pro получил первую в отрасли уникальную камеру с системой суперстабилизации изображения. Компания создала специальный подвес, позволяющий датчику поворачиваться на угол до 3 градусов против 1 градуса в обычных системах оптической стабилизации.
Vivo X50 Pro оснащен изогнутым дисплеем AMOLED диагональю 6,56 дюйма разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц. Фронтальная камера является 32-мегапиксельной. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 48, 8, 8 и 13 Мп. Есть 60-кратный цифровой зум.
Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 765G, он поддерживает работу в сетях пятого поколения, в оснащение вошел аккумулятор ёмкостью 4315 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Также Vivo X50 Pro получил ЦАП AK4377A и модуль NFC.
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