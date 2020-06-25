Google будет автоматически удалять пользовательские данные

Компания Google сообщила о некоторых изменениях в настройках конфиденциальности для пользователей. Пользователям будет проще контролировать сбор данных во время использования мобильных приложений Google.

Новая политика будет распространяться на всех пользователей, начиная с 24 июня. Все данные об их поисковых запросах, местоположении и голосовых командах, осуществленных с помощью помощника Google Ассистент, будут автоматически удаляться через 18 месяцев.

Первоначально Google хранила подобную информацию без ограничения срока, позволяя использовать собранные данные для более точного отображения целевой рекламы.

Осенью 2019 года компания предоставила пользователям возможность через сервис «Отслеживание действий» задать автоматическое удаление данных через 3 или 18 месяцев, но по умолчанию автоудаление было отключено. По словам некоторых экспертов, представленная техногигантом функция автоматического удаления данных на самом деле совершенно бесполезна . Большую ценность для рекламщиков представляют только свежие данные, собранные за последний месяц, а данные старше одного месяца для целевой рекламы практически не используются. Функция автооудаления данных якобы является маркетинговым ходом и никак не препятствует использованию компаниями собственных инструментов для слежения за активностью пользователей.

