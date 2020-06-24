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Google инвестирует до 2 миллиардов долларов в дата-центр в Польше - СМИ
14:49 24.06.2020 |
Корпорация Google инвестирует до $2 млрд в центр обработки данных в Польше для работы с облачными сервисами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Новости об инвестициях следуют за объявлением Microsoft в мае о том, что компания вложит $1 млрд в польский дата-центр.
"Регион Google Cloud в Варшаве - это самая большая инвестиция в инфраструктуру такого типа в Польше", - сказала Магдалена Дзевгук, директор по развитию бизнеса Google Cloud в Польше и Центральной и Восточной Европе.
"Мы готовимся к тому, что дата-центр заработает в начале 2021 года", - добавила она.
Ядвига Эмилевич, заместитель премьер-министра Польши, сказала, что, по ее оценкам, Google может инвестировать в этот проект от 1,5 до 2 миллиардов долларов.
Польша стремится позиционировать себя как региональный центр технологий.
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