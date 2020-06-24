Финансовые новости
- |
- 24.06.20
- |
- 20:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Смартфон Honor X10 Max получит матрицу RGBW
12:39 24.06.2020 |
Иформация на дисплее новинки можно будет легко читать любую информацию даже при ярком солнце.
Технология RGBW добавляет белые субпиксели к исходным трем основным пикселям RGB. Это позволяет поднять максимальную яркость экрана на 70%. Пиковая яркость экрана Honor X10 Max составляет 780 кд/м2. Ранее сообщалось, что Honor X10 Max оснащен экраном, который поставляется компания Japan Display (JDI). Дисплей Honor X10 Max обеспечивает 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Экран диагональю 7,09 дюйма имеет разрешение 1080 x 2280 пикселей и соотношение сторон 19:9.
Honor X10 Max будет построен на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 800 5G, пользователям будут доступны версии с 6/64 и 8/128 ГБ памяти. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4900 мА•ч, а также поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Honor X10 Max получит 8-мегапиксельную селфи-камеру, а также сдвоенную основную камеру с датчиками изображения разрешением 48 и 2 Мп. Дактилоскопический датчик располагается на правой панели устройства.
Из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 10 с последней версией фирменной оболочки Magic UI.
Honor X10 Max будет официально представлен 2 июля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Макроэкономическая стабильность против экономического роста. Как манипулируют, атакуя Нацбанк
|Антиреформы на марше. Чем занимается команда Зеленского
|Томос или «термос». Как Филарет помогает власти посадить Порошенко
|Формула Зеленского. Как Банковая надеется навсегда избавиться от Верховного суда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее
|Tesla внедряет функцию «разогрева батареи», которая ускорит время зарядки электрокара
|Google инвестирует до 2 миллиардов долларов в дата-центр в Польше - СМИ
|Смартфон Honor X10 Max получит матрицу RGBW
|Новые BMW можно будет открывать с помощью iPhone
|Facebook приобретает шведскую картографическую компанию
Это интересно
|Почему Volvo не позволяют разгоняться быстрее 180 км/ч
|Владельцы патентов на OLED пытаются заблокировать продажи Samsung Galaxy
|Facebook купила знаменитую игровую студию Ready at Dawn
|Немецкая компания Wirecard «потеряла» почти 2 млрд евро
|Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер
|Xiaomi готовит мышь с возможностью голосового ввода
|Начался сбор денег на выпуск робота-пылесоса, который не нужно очищать после уборки