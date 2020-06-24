Смартфон Honor X10 Max получит матрицу RGBW

Иформация на дисплее новинки можно будет легко читать любую информацию даже при ярком солнце.

Технология RGBW добавляет белые субпиксели к исходным трем основным пикселям RGB. Это позволяет поднять максимальную яркость экрана на 70%. Пиковая яркость экрана Honor X10 Max составляет 780 кд/м2. Ранее сообщалось, что Honor X10 Max оснащен экраном, который поставляется компания Japan Display (JDI). Дисплей Honor X10 Max обеспечивает 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Экран диагональю 7,09 дюйма имеет разрешение 1080 x 2280 пикселей и соотношение сторон 19:9.

Honor X10 Max будет построен на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 800 5G, пользователям будут доступны версии с 6/64 и 8/128 ГБ памяти. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4900 мА•ч, а также поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Honor X10 Max получит 8-мегапиксельную селфи-камеру, а также сдвоенную основную камеру с датчиками изображения разрешением 48 и 2 Мп. Дактилоскопический датчик располагается на правой панели устройства.

Из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 10 с последней версией фирменной оболочки Magic UI.

Honor X10 Max будет официально представлен 2 июля.