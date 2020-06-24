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Facebook приобретает шведскую картографическую компанию
09:53 24.06.2020 |
Несколько дней назад гигант социальных сетей Facebook приобрел шведскую картографическую компанию Mapillary. Об этом в блоге Mapillary рассказал генеральный директор и соучредитель компании Ян Эрик Солем (Jan Erik Solem).
* «С самого первого дня работы в Mapillary мы стремимся создать глобальную платформу изображений на уровне улиц, которая позволит каждому получать изображения и данные, необходимые для создания более совершенных карт, - сказано в сообщении. - С помощью десятков тысяч участников нашей платформы и улучшением карт с данными Mapillary каждый день мы делаем следующий большой шаг в этом путешествии».
* «Сегодня мы рады сообщить, что Mapillary присоединяется к Facebook, чтобы участвовать в усилиях по открытому картографированию. Как некоторые из вас знают, Facebook создает инструменты и технологии для улучшения карт за счет сочетания машинного обучения, спутниковых изображений и партнерских связей с сообществами картографирования, что является частью их миссии по сближению мира - продолжает Солем. - Эти карты служат основой для таких продуктов, как Facebook Marketplace, которые обеспечивают транзакции для миллионов малых предприятий и предоставляют важные данные гуманитарным организациям по всему миру».
По словам гендиректора Mapillary, созданные компанией инструменты для «живого и визуального представления каждого места в мире» позволят дополнить информацию, полученную с помощью аэрофотосъемки и других специализированных средств.
Несмотря на сделку, Mapillary декларирует приверженность проекту OpenStreetMap. Другими словами, права, предоставленные редакторам OpenStreetMap, сохранятся и работа с сообществами и компаниями, участвующими в OpenStreetMap, продолжится, как и прежде, под руководством Mapillary.
Сумма сделки не разглашается.
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