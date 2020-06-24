Самый маленький в мире мини-ПК Chuwi LarkBox взорвал Indiegogo

Вчера на площадке коллективного финансирования Indiegogo начался сбор средств на выпуск крошечного мини-ПК Chuwi LarkBox размером с яблоко.

После выхода цена Chuwi LarkBox составит 199 долларов, однако первые покупатели получили возможность приобрести его по цене 149, 155 и 169 долларов (количество было ограниченным). В данный момент желающие по-прежнему могут купить устройство за 169 долларов.

Устройство стало действительно популярным в первые же часы. На данный момент создателей Chuwi LarkBox поддержали более 1400 человек, а общая сумма превысила изначально запланированную на 800 процентов.

Напомним, габариты корпуса LarkBox составляют 61 х 61 х 43 мм, объем всего 0,16 л. Его можно установить в любом месте, а также закрепить на задней панели монитора. Он оснащен процессором Intel Celeron N4100, видеоускорителем UHD Graphics 600, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и твердотельным накопителем емкостью 128 ГБ SSD. Chuwi LarkBox поддерживает декодирование 4K-видео.

Также Larkbox оснащен двумя разъемами USB-A, разъемом для наушников 3,5 мм, HDMI, USB-C, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и слотом для карт памяти.

Покупатели получат свои Chuwi LarkBox уже в августе этого года.