Финансовые новости
- |
- 24.06.20
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Самый маленький в мире мини-ПК Chuwi LarkBox взорвал Indiegogo
08:54 24.06.2020 |
Вчера на площадке коллективного финансирования Indiegogo начался сбор средств на выпуск крошечного мини-ПК Chuwi LarkBox размером с яблоко.
После выхода цена Chuwi LarkBox составит 199 долларов, однако первые покупатели получили возможность приобрести его по цене 149, 155 и 169 долларов (количество было ограниченным). В данный момент желающие по-прежнему могут купить устройство за 169 долларов.
Устройство стало действительно популярным в первые же часы. На данный момент создателей Chuwi LarkBox поддержали более 1400 человек, а общая сумма превысила изначально запланированную на 800 процентов.
Напомним, габариты корпуса LarkBox составляют 61 х 61 х 43 мм, объем всего 0,16 л. Его можно установить в любом месте, а также закрепить на задней панели монитора. Он оснащен процессором Intel Celeron N4100, видеоускорителем UHD Graphics 600, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и твердотельным накопителем емкостью 128 ГБ SSD. Chuwi LarkBox поддерживает декодирование 4K-видео.
Также Larkbox оснащен двумя разъемами USB-A, разъемом для наушников 3,5 мм, HDMI, USB-C, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и слотом для карт памяти.
Покупатели получат свои Chuwi LarkBox уже в августе этого года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Формула Зеленского. Как Банковая надеется навсегда избавиться от Верховного суда
|Брак по расчету. На что надеется Кличко, выбрав в партнеры Зеленского
|Посадить предшественника: О чем не хотят думать Зеленский и его окружение
|Обострение в ООС: Почему боевики «Л-ДНР» пустили в ход тяжелую артиллерию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новые BMW можно будет открывать с помощью iPhone
|Facebook приобретает шведскую картографическую компанию
|Mercedes-Benz и Nvidia создадут автомобильные суперкомпьютеры
|Самый маленький в мире мини-ПК Chuwi LarkBox взорвал Indiegogo
|Почему Volvo не позволяют разгоняться быстрее 180 км/ч
|Владельцы патентов на OLED пытаются заблокировать продажи Samsung Galaxy
Это интересно
|Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер
|Xiaomi готовит мышь с возможностью голосового ввода
|Начался сбор денег на выпуск робота-пылесоса, который не нужно очищать после уборки
|Lamborghini больше не будет участвовать в автосалонах
|Mercedes-Benz и BMW прекратили совместную работу над беспилотниками
|Xiaomi представила умный кошачий туалет Catlink Lite
|Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром