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Владельцы патентов на OLED пытаются заблокировать продажи Samsung Galaxy
12:51 23.06.2020 |
Японская компания JOLED - разработчик и держатель основного портфеля патентов на технологии производства дисплеев OLED - потребовала судебного запрета на ввоз и продажу в США, Европе и Южной Корее смартфонов Samsung Galaxy с экранами OLED. По словам истца, компания Samsung не получала разрешение на использование патентов JOLED в этих странах и не имеет права продавать в них смартфоны с дисплеями OLED.
Серьёзная заявка со стороны японской компании, хотя вряд ли у кого-то выйдет испугать Samsung после многих лет судебных тяжб с Apple. И всё же, JOLED подала иски в США, Германии и в Южной Корее. В частности, в США иск о нарушении патентов компании JOLED подан в Западный окружной суд штата Техас.
Компания JOLED объединила опыт и наработки в производстве OLED компаний Sony и Panasonic. Создана она в 2015 году с привлечением государственных инвестиций со стороны японских властей. К выпуску OLED методом струйной печати компания приступила в 2017 году, а в конце 2019 года для этих целей запустила первый специализированный завод в Японии. Сегодня JOLED выданы или находятся на рассмотрении свыше 4000 патентов в области производства OLED. Компания крайне серьёзно относится к инвестициям в исследования и намерена защищать их всеми возможными легальными способами.
Добавим, на прошлой неделе JOLED заключила партнёрское соглашение с одной из крупнейших в Китае компанией по производству дисплеев. Китайская China Star Optoelectronics Technology (CSOT) приобрела 10,76 % акций JOLED. У Samsung, что забавно, были патентные претензии к китайским производителям OLED. Теперь маятник качнулся в обратную сторону. Безусловно, завтра нигде в мире никто не запретит продажу смартфонов Samsung Galaxy. Но если иск JOLED будет удовлетворён, смартфоны Samsung могут стать немного дороже. В конце концов, за всё платит потребитель. Даже за патенты.
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