Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер

Американская корпорация Honeywell, производящая электронные системы управления и автоматизации, объявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера.

В отличие от широко использовавшейся на начальном этапе разработки квантовых компьютеров меры - числа кубитов - в пресс-релизе Honeywell фигурирует «квантовый объем». Этот параметр характеризует не разрядность компьютера, вызывающую аналогии с обычными вычислительными системами, а производительность. Дело в том, что на работу квантового компьютера влияет множество факторов, которые отрицательно влияют на производительность. В частности, это частота ошибок вычисления и степень подключенности кубита, которая выражает связь между возможностями квантового оборудования и способностью системы распределять рабочие нагрузки. Иногда рабочие нагрузки могут быть распределены только между двумя соседними кубитами, тогда как в других случаях они могут без потери когерентности данных и влияния на частоту появления ошибок быть распределены между кубитам, расположенными в системе далеко друг от друга.

Так или иначе, «квантовый объем» нового компьютера равен 64, что вдвое превышает показатель прежней системы-рекордсменки, созданной в IBM.