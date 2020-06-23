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Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер
16:40 22.06.2020 |
Американская корпорация Honeywell, производящая электронные системы управления и автоматизации, объявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера.
В отличие от широко использовавшейся на начальном этапе разработки квантовых компьютеров меры - числа кубитов - в пресс-релизе Honeywell фигурирует «квантовый объем». Этот параметр характеризует не разрядность компьютера, вызывающую аналогии с обычными вычислительными системами, а производительность. Дело в том, что на работу квантового компьютера влияет множество факторов, которые отрицательно влияют на производительность. В частности, это частота ошибок вычисления и степень подключенности кубита, которая выражает связь между возможностями квантового оборудования и способностью системы распределять рабочие нагрузки. Иногда рабочие нагрузки могут быть распределены только между двумя соседними кубитами, тогда как в других случаях они могут без потери когерентности данных и влияния на частоту появления ошибок быть распределены между кубитам, расположенными в системе далеко друг от друга.
Так или иначе, «квантовый объем» нового компьютера равен 64, что вдвое превышает показатель прежней системы-рекордсменки, созданной в IBM.
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