Финансовые новости
- |
- 19.06.20
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Xiaomi представила умный кошачий туалет Catlink Lite
13:43 19.06.2020 |
На платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin представлен умный автоматический кошачий туалет Catlink Lite, который предлагается по цене 140 долларов. После выхода Catlink Lite на рынок цена увеличится до 240 долларов.
Габариты автоматического кошачьего туалета составляют 60 х 71 х 58 см при массе 9 кг. Умный лоток имеет двойную конструкцию, которая включает в себя основание и шарообразный отсек.
Также имеется съемная верхняя крышка и отсек для хранения загрязненного наполнителя в пакете. Сборный контейнер имеет объем 13 л, при этом данный отсек надежно защищает помещение от запахов.
Когда умный туалет обнаруживает, что кот покидает его на 3 минуты, то происходит автоматическое очищение. Внутри расположены несколько высокочувствительных датчиков, которые распознают минимальную нагрузку 1,5 кг. Но даже если питомец снова входит внутрь во время вращения барабана, система немедленно прекратит работу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну
ТОП-НОВОСТИ
|ОП против ЖЗ. Приведет ли развод Бойко с Медведчуком к возвращению Суркова
|Выжидательная позиция покупателей и продавцов валюті 18 июня вылилась в умеренно-ревальвационную динамику
|Полноценный саммит Восточного партнерства будет в марте 2021 года: ЕС определил приоритеты
|Рада приняла в 1-ом чтении законопроект о всеукраинском референдуме
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Xiaomi представила умный кошачий туалет Catlink Lite
|Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
Это интересно
|Илон Маск: SpaceX строит огромные плавучие космодромы для ракет сверхтяжёлого класса
|Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом
|Создан защищенный квантовый канал связи длинной 1120 км
|Исследование: разработчики покидают EOS, Bitcoin Cash и Tron
|В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин
|Названы самые успешные мобильные игры. Лидирует PUBG
|Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии