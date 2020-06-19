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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Xiaomi представила умный кошачий туалет Catlink Lite

На платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin представлен умный автоматический кошачий туалет Catlink Lite, который предлагается по цене 140 долларов. После выхода Catlink Lite на рынок цена увеличится до 240 долларов.

 

Габариты автоматического кошачьего туалета составляют 60 х 71 х 58 см при массе 9 кг. Умный лоток имеет двойную конструкцию, которая включает в себя основание и шарообразный отсек.

Также имеется съемная верхняя крышка и отсек для хранения загрязненного наполнителя в пакете. Сборный контейнер имеет объем 13 л, при этом данный отсек надежно защищает помещение от запахов.

 

Когда умный туалет обнаруживает, что кот покидает его на 3 минуты, то происходит автоматическое очищение. Внутри расположены несколько высокочувствительных датчиков, которые распознают минимальную нагрузку 1,5 кг. Но даже если питомец снова входит внутрь во время вращения барабана, система немедленно прекратит работу.
По материалам: ixbt.com
 

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