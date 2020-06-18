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Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
17:28 18.06.2020 |
Исследователи из Awake Security обнаружили среди расширений для ведущего на рынке веб-браузера Google Chrome шпионские программы, которые были загружены примерно 32 млн раз. Этот пример показывает неспособность отрасли сделать браузеры безопасными. Между тем, они все чаще используются для работы с электронной почтой, оплаты и выполнения других чувствительных функций.
Компания Alphabet заявила, что удалила более 70 вредоносных надстроек из своего официального интернет-магазина Chrome после того, как исследователи предупредили об этом в прошлом месяце.
«Когда нас предупреждают о расширениях в интернет-магазине, которые нарушают наши правила, мы предпринимаем действия и используем эти инциденты в качестве учебного материала для улучшения наших автоматических и ручных анализов», - заявил Reuters представитель Google Скотт Уэстовер (Scott Westover).
Большинство бесплатных расширений предназначены для предупреждения пользователей о сомнительных веб-сайтах или для преобразования файлов из одного формата в другой. Вместо этого они скачивали историю просмотров и данные, которые предоставляли учетные данные для доступа к внутренним бизнес-инструментам.
По словам представителя Awake, по количеству загрузок это была самая масштабная вредоносная кампания в Chrome на сегодняшний день. Пока неясно, кто за ней стоял, поскольку разработчики предоставили Google ложную контактную информацию. Примечательно, что расширения были разработаны, чтобы избежать обнаружения антивирусными программами и другим программным обеспечением, обеспечивающим безопасность.
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