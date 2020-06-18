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Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
15:21 18.06.2020 |
Когда браузер использует много оперативной памяти, он замедляет работу всей операционной системы. Соответственно, чтобы этого избежать, пользователям приходится ограничивать число открытых вкладок, ну а производители решают вопросы использования памяти браузером на своем уровне. Иногда, как в случае с Edge, это получается.
Как отмечает Microsoft в своем блоге, миссия компании - предоставить лучший браузер для Windows. Им, само собой, является Edge. Слова разработчиков не расходятся с делом: относительно недавно Edge перешел на движок Chromium и стал работать быстрее. А после выхода большого функционального обновления Windows 10 May 2020 Update, браузер стал еще и экономнее относится к оперативной памяти: ее использование снизилось на величину до 27%. В Microsoft, правда, делают оговорку, что «производительность на отдельных устройствах зависит от конфигурации и использования», но в целом более экономное отношение Edge к памяти должны ощутить все.
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