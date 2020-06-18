Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти

Когда браузер использует много оперативной памяти, он замедляет работу всей операционной системы. Соответственно, чтобы этого избежать, пользователям приходится ограничивать число открытых вкладок, ну а производители решают вопросы использования памяти браузером на своем уровне. Иногда, как в случае с Edge, это получается.

Как отмечает Microsoft в своем блоге, миссия компании - предоставить лучший браузер для Windows. Им, само собой, является Edge. Слова разработчиков не расходятся с делом: относительно недавно Edge перешел на движок Chromium и стал работать быстрее. А после выхода большого функционального обновления Windows 10 May 2020 Update, браузер стал еще и экономнее относится к оперативной памяти: ее использование снизилось на величину до 27%. В Microsoft, правда, делают оговорку, что «производительность на отдельных устройствах зависит от конфигурации и использования», но в целом более экономное отношение Edge к памяти должны ощутить все.